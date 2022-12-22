許多情侶常會趁機檢查另一半的手機、電腦、平板，確認對方有沒有做什麼對不起自己的事情。一位女網友表示，最近跟男友借手機查資料時，發現對方的瀏覽紀錄居然出現裸聊直播網頁，讓第一次看到的她相當震驚。沒想到許多內行人指出，其實那是很多網站都會夾帶的彈出式廣告頁面！

原PO在Dcard發文表示，她跟男友本來就約好可以互相看手機，不過某天她為了做學校作業，跟男友借手機查詢資料時，發現男友的瀏覽紀錄竟然有一條是裸聊直播的色情網站，讓她相當震驚。

原PO說明，雖然她不介意男友看網路妹子、A片，但是第一次看到這種還可以在上面聊天的網站，讓她不知該如何是好，也沒心情去質問男友，只能自己默默讓情緒沉澱下來。

對此，許多人紛紛回應，「這個有點像有時候我看一些東西跑出來的網站」、「這看片片會彈出來的廣告分頁啦」、「每次看片都會跳出來，正常的，看來原PO是不看片片的單純小女孩」、「這只是廣告頁面吧」。經過解答後，原PO透露男友的瀏覽紀錄，在裸聊網站出現前都有A片網站，忍不住笑說原來只是自己無知、太少看A片，才會出現誤會。