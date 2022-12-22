台灣急難救護協會理事長陳在斌在臉書稱，新竹一名39歲單親媽媽打零工照顧11歲兒子，突因吐血過世，姑姑是男童唯一的親人，文章曝光各界善款湧入帳戶；但社會處調查發現該匯款帳戶已被檢舉為「詐欺」警示戶，且男童家並非清寒身分，男童也有其他兄弟姊妹，主要照顧者是嬸婆，一連串疑點引發討論。

據ETtoday報導，新竹縣社會處調查發現，該匯款帳號疑似已被檢舉為詐欺，列為警示帳戶，目前匯款均無法匯入；社會處還查出，男孩家並不符合低收、中低收資格，陳在斌在臉書貼出的「清寒證明」並沒有法律效益，只要村里長認定即可出單；此外，男童的主要照顧者是嬸婆，她經營養雞場，住在男童家隔壁，已表明有意願撫養男童、無須安置，男童的同母異父的哥哥也願意提供經濟協助。

一名在郵局工作的網友在PTT發文說，「我並不清楚這家庭的實際經濟狀況，但PO出募款的資訊的人非常有問題，上週在郵局遇到自稱該男孩的姑姑跟某救護協會理事長，要從該姑姑帳號轉出跟提領大筆現金。（翻攝自PTT）

陳在斌指出，16日募款已結案，家屬說金額非常夠了，扣掉喪葬和守靈費用，剩下的捐款會給弟弟，不過一名亡者女兒在臉書留言表示，儘管媽媽驟逝，但弟弟不是獨留，因為他還有哥哥姊姊、爸爸和外公外婆，「他唯一的親人不是只有姑姑，弟弟也還有『爸爸』並不是單親媽，雖然經濟上家裡是真的貧窮」，她還希望想幫助弟弟的大家，能清楚家中的狀況。

另外一名在郵局工作的網友在PTT發文，認為PO出募款資訊的人非常有問題，一名自稱該男孩的姑姑跟某救護協會理事長，要從該姑姑帳號轉出跟提領大筆現金，因為金額非常大，對方理由說是買墓地，後來報警後對方就跑了。