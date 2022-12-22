冬天負載小、加上離岸風電慢慢加入供電，台電監控今日正中午風光兩大發電衝到新高610.8萬瓩，佔12點半當下整體用電負載的23.5％，也就是將近1／4供電由綠電所發。台電指稱，在優先調度再生能源電力情況下，可以讓燃煤與燃氣等火力發電少發。

台電表示，今日上午8時10分整體負載與中午12時30分相當，但上午太陽光電尚未完全出力，風光發電約222.5萬瓩，燃氣發電約1299.2萬瓩、燃煤發電約725.9萬瓩；可是到了中午時段，風光出力超過600萬瓩，燃氣就因此減少237.1萬瓩、燃煤少37萬瓩。

台電發言人吳進忠表示，中午太陽光電514.5萬瓩，這跟之前差不多，可是風力96.3萬瓩，逼近百萬瓩則是今天破610.8萬瓩關鍵。他認為目前風能不錯，加上冬天尖峰用電母數較小，隨著離岸風電加入，預期最快明年春節左右，正中午尖峰風光就有機會占瞬間總用電比3成。

台電指出，截至今年10月底，全國風力發電裝置容量達到140.2萬瓩，比2016年成長超過1倍；太陽光電發電裝置容量達到915.7萬瓩則是增加7倍之多。

目前台電利用中午風光充裕的離峰時段，安排抽蓄水力機組抽水蓄能。從過往夜間離峰時抽水儲能、白天尖峰用電時放水發電，調整為白天抽水儲能、夜間放水發電，支援夜尖峰時段用電需求。