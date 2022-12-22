英國國家統計局發布最新數據顯示，第三季經濟季減0.3％，遜於前估的季減0.2％。另外該國短期前景依然嚴峻，根據分析師預測，今年第四季與明年一、二兩季經濟料均萎縮0.3％，這也意味英國經濟步入衰退已難避免。

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