英國Q3經濟季減0.3％ 遜於初估 20:472022/12/22 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局發布最新數據顯示，第三季經濟季減0.3％，遜於前估的季減0.2％。另外該國短期前景依然嚴峻，根據分析師預測，今年第四季與明年一、二兩季經濟料均萎縮0.3％，這也意味英國經濟步入衰退已難避免。 英下議院外委會支持定義中國為威脅 籲遏止對中依賴 父愛無限上綱！傳哈梅將返英 全因女王生前8字有交代 《國際產業》英國護士本周再罷工 政府官員硬碰硬 #英國 #初估 #英國國家統計局 #發布最新 #數據顯示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》英國Q3經濟下修 季減0.3%劣預期 17:392022/12/22 財經 保發中心 辦永續發展高峰論壇 04:102022/12/20 產業特刊 英國天團出道14年首度來台 原子邦妮被指定開場「超幸運」 05:542022/12/22 娛樂 英國國菜「香料烤雞咖哩」發明人過世 享壽77歲 15:332022/12/22 國際 歧視梅根乾脆廢了英王室 她驚人評論被罵翻 00:002022/12/21 國際 人妻確診昏迷7周 清醒後驚覺多了一個女兒 12:292022/12/20 搜奇 鵝夫妻受困湖面 目睹伴侶被凍死 母鵝1周後心碎離世 10:382022/12/22 萌寵 梟龍不怕英美攪局 陸軍售阿根廷路沒斷 13:572022/12/20 軍事 英國妹首次來台「人生差點登出」 為這事害怕：從沒碰過 09:502022/12/19 生活 英國護理師5天內2度罷工 救護車人員響應 11:562022/12/21 國際 假英國男友誆「錢帶太多」卡海關 婦險遭騙13萬 13:462022/12/21 社會 致振 目標明年減碳3萬公噸 04:102022/12/20 證券．權證 凱特身後「辣個男人」不忍了 替啞巴王室漂亮助攻 21:062022/12/20 國際 超有戲！ 英王室慶祝耶誕 男主角他來當 00:002022/12/20 國際 《國際金融》英國公布查爾斯國王新鈔票 2024年發行 14:582022/12/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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