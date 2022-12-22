56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，曾主持許多表演節目，出色的模仿能力在政治性綜藝節目《全民大悶鍋》、《全民最大黨》得到發揮，離開節目後他用心琢磨表演，並成為老師教授表演經驗，在演藝界已有一席之地；而他未入行前曾在豪門當管家，時隔多年他回憶當時情景，不禁紅了眼眶。

藝人許傑輝入行之前曾在中國信託的主管餐廳當服務生，總能抓準時間泡上一壺不澀不燙的茶，在餐點上也頗有巧思，因為細膩的做事方式受到曾經的中信集團董事長辜濂松欣賞，在辜家更換管家時受到青睞，19歲就成為豪門管家，掌管大小事。

許傑輝昨（2日2）在facebook發文回憶往事，有一次老闆坐上車，他鞠躬準備送老闆出門，老闆突然搖下車窗讓他去拿一本「からかご大名」的書，許傑輝當下回應「好的」，心中卻想「我哪會知道是哪一本書啊？」當時家中規矩不能奔跑，於是他鞠躬後快步走過長廊，嘴中一直重複「卡拉卡口」，深怕自己忘記老闆要的書，沒想到三步併兩步走上二樓書房後嘴裡就變成是「卡拉ok」。

到書房後許傑輝已經忘記要找哪一本書，只好把看的懂有「か」的書全部拿下來，兩手捧著一大疊書，還需要用下巴扣著才不會掉，他把書帶去給老闆選，老闆抽出想要的那本書就上班去了，而許傑輝也自嘲「我這個笨模樣」。後來他雖然轉行當起藝人，沒有繼續在辜家服務，但與中國信託仍有很深淵源，近日他受邀到中國信託演講，在後台貴賓室準備時，就發現書架上有一本「からかご大名」，讓他瞬間紅了眼眶，有感而發：「感謝辜老闆的教導，很多做事的習慣和方法都是在19歲僕人的時候養成的。」