中國證券業協會官網22日消息，中國證券業協會20日召開2022年第四季證券基金行業首席經濟學家例會，會議分析2023年國內外經濟環境與經濟穩增長政策、交流討論建設中國特色現代資本市場。一眾首席經濟學家認為，大陸2023年第一季GDP同比增速，將小幅上升。

與會專家認為，剛剛閉幕的中共中央經濟工作會議把穩增長擺在更加突出位置，各方面政策向穩增長聚焦發力，推出了一系列超預期的政策舉措，釋放出推動經濟整體好轉的強烈信號；優化疫情防控措施有助於大陸國內經濟逐漸走出疫情困擾，消費對經濟的提振作用將逐步增加，穩地產、發展數位經濟、提振平台經濟等政策效應將持續顯現，成為宏觀經濟復甦的重要基礎，明年社會生產生活秩序有望加快恢復，經濟活力有望加速釋放。

同時，美聯準會超預期加息和地緣政治風險仍是重要的外部不確定因素，2023年全球經濟放緩是大機率事件，大陸國內出口將面臨較大壓力。

與會專家建議，要按照中央經濟工作會議的要求，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，需要充分發揮財政政策的逆周期調控效力，擴大財政支出，促進基礎設施建設投資、支持中低收入群體的消費等，同時應注重財政政策在貨幣投放方面的作用，在內生貨幣創造放慢的情況下，通過積極的財政政策促進貨幣供給，滿足實體經濟的需要。

與會專家認為，建設中國特色現代資本市場需要按照中央經濟工作會議提出的推動「科技－產業－金融」良性循環，圍繞大陸國內產業結構調整方向，發揮多層次資本市場體系對「硬科技」企業、「專精特新」中小企業的支持作用，激發科技創新潛力、產業發展活力。

過去10年，A股資訊技術行業企業市值占比大幅增加，前30大市值公司的行業分布呈現多元化趨勢，代表「新經濟」發展方向的公司逐漸嶄露頭角。

與會專家建議，資本市場應繼續深化股票發行註冊制和市場交易機制、價格機制、退出機制等基礎制度改革，不斷增強資本市場的適應性、普惠性和競爭力，進一步提升市場化、法治化、國際化水準。著力提高資本市場資源配置效率和服務實體經濟能力，促進投融資平衡、多空機制平衡，積極營造平等友好的市場生態環境，更好服務國資國企改革，促進國有企業提高市場化水準，更好推動民營企業規範穩健發展。

會前，協會首席經濟學家專業委員會就2023年第一季及全年經濟形勢展開問卷調查。結果顯示，逾八成首席經濟學家認為2023年第一季GDP同比增速將小幅上升；過半數首席經濟學家認為2023年第一季中國大陸規模以上工業增加值同比增速將小幅上升；認為2023年第一季社會消費品零售總額同比增速較2022年同期小幅上升的首席經濟學家近六成。多數首席經濟學家認為，防疫措施優化會逐步推動經濟內生動能增強，預計2023年經濟較2022年將出現邊際改善。

出席首席經濟學家有中金公司彭文生、中國銀河證券家劉鋒、中銀國際證券管濤、東方證券家邵宇、浙商證券家李超、光大證券高瑞東、富國基金家袁宜，瑞銀證券大陸首席經濟學家汪濤應邀交流，與政府證監相關部門、系統單位和證券業協會負責人等近100人與會。