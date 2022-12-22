歷經兩年噴出行情後，特斯拉今年股價打滑墜入熊市，讓特斯拉空軍終於嘗到獲利甜頭。據統計，今年融券放空特斯拉的投資人總共抱走150億美元的獲利。

由於入主推特之亂越演越烈，特斯拉股價近來連番重挫，周二單日更暴跌8.1％，今年迄今累計重挫61％。

2020年特斯拉股價開始暴衝，經股票分拆調整後起漲價約30美元，到了2021年11月時飆破400美元，市值超過1.2兆美元，躋身美國市值前幾強之林。周三收盤報137.57美元，創兩年新低價。

美國知名放空機構Citron Research創辦人雷夫特（Andrew Left）指出，「要堅持當特斯拉空軍並非易事，過程如坐針氈。」

的確，在前一波大多頭行情中，許多空軍紛紛中箭落馬，不得不認賠出場。據S3 Partners的統計，從2020到2021年，做空特斯拉的空軍總虧損金額高達510億美元。

特斯拉一直以來是美股融券水位最高的個股，疫情期間股價噴出一部份原因也是空軍助攻，眼見特斯拉股價不跌反漲，遭軋空的投資人被迫回補股票，進而擴大特斯拉的漲勢。

根據S3的資料，特斯拉融券水位在2021年1月來到逾510億美元的歷史最高，之後一路下滑，2022年降到193億美元。目前融券占在外流通股數的比率約3％，遠低於2020年的10％。

雷夫特表示，他之前放空特斯拉失利，認賠出場後還暗自發誓不再碰特斯拉，但今年夏天抵擋不住誘惑又進場放空，上周四已獲利了結出場。不過，他認為，「特斯拉股價仍然高估，仍有下跌空間。」

特斯拉的本益比確實偏高，根據FactSet的統計，按過去12個月的獲利，特斯拉目前本益比約42.5倍，雖遠低於2021年1月的高點1,765倍，但較標普5百指數的大盤平均本益比17.6倍還高出一大段。

馬斯克入主推特是近來造成特斯拉股價大跌的主因，馬斯克狂賣持股也加重賣壓，自去年11月以來馬斯克已多次出售持股，總計套現超過390億美元。