行政院公共工程委員會舉辦「第22屆公共工程金質獎」，今公布得獎名單，北市府在「公共工程品質優良獎」囊括4項獎項，涵蓋軌道、建築及土木類不同面向，「公共設施維護管理獎」、「個人貢獻獎」則分別奪下2獎項、3獎項，共獲9獎稱冠六都。

今年全國共有100件工程參選「公共工程品質優良獎」，軌道類唯一獲得特優的是台北市捷運工程局第二區工程處主辦之「台北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850A區段標工程」；另外，公園路燈管理工程處主辦之「小觀音山木棧道工程」也獲得土木類特優的肯定。

工務局指出，捷運車站之自充填混凝土從配比設計、澆置、養護各項細部作業都別具用心，施工團隊以優於契約規範要求下共同努力，使混凝土表面細緻且無漏水情形，潛盾隧道工程則順利穿越第一果菜市場、水源快速道路、新店溪、新北堤防等高風險作業，成功克服長隧道、覆土深、坡度高、聯絡通道多、近接等困難挑戰，且施工品質優良。

另工務局長林志峯表示，今年翡翠水庫管理局代表北市府參選「公共設施維護管理獎」，從參選26件中獲脫穎而出，唯一獲得特優的「翡翠水庫」，為確保水庫蓄水營運與颱洪操作期間壩體之安全及穩定，2017年至2021年大壩設施妥善率為99.60％，水庫水源利用率為89.99％，皆高於目標值。

而翡翠水庫平均淤積量僅29.7萬立方公尺，皆優於目標值，約為水庫初期蓄水容量千分之一，至2021年累計總淤積量約2744萬立方公尺，佔翡翠水庫初期總蓄水容量4.06億立方公尺之6.76％，顯示翡翠水庫防淤、減淤工作有成，有效延長水庫使用年限。

至於台北市都發局局長黃一平、捷運工程局總工程司黃世嘉及捷運工程局第二區工程處副總工程司呂文儒，則獲得「個人貢獻獎」殊榮，顯見北市府績優工程人員對工程所做出的卓越貢獻。

台北市副市長彭振聲說，今年面對疫情影響，北市府查核小組仍全力以赴為市府公共工程把關，在受查核的184件工程中嚴選出代表市府參選的工程，皆歷經嚴謹的考核程序，如機關查核成績需達85分以上、施工進度達60％以上、不違反職業安全衛生相關法規、未逾環保法規罰款上限，並獲主管機關推薦，經工程會初評實地評審，以及複評階段的雙重肯定後，方能獲獎，堪為各工程單位表率。