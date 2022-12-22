大陸浙江一名平時拍抖音的網美女子10月底在公廁遭陌生男子襲擊，男子將她壓在地上拿磚頭狂砸頭部，她試圖逃出還被拖回廁所，在遭「挖眼睛、拔舌頭」，事後傷勢曝光，她的頭骨多處骨折，頭部幾乎變形，臉上有8條傷疤，右眼視力剩0.04，牙齒被打掉6顆，所幸治療2個月今（22）出院。

據《瀟湘晨報》報導，該名女子10月底進入公廁時，聽到門外有腳步聲，門也被大力拉了一下，之後她步出廁所時，男子就從某間廁間內衝出，把她壓制在地，用磚頭猛砸頭部，她說當下還遭對方拔舌頭、摳眼珠，對方還直接咬她鼻子和臉，她最後作勢昏迷過去，沒想到對方竟撕裂她的衣服開始舔身體。

該女子說後來她發現裝昏迷沒用，想逃出廁所時，被對方拉回繼續狂毆，整個過程將近持續20分鐘，後來是一對夫妻聽到她的叫喊聲才報警，男子最後拿磚頭狂砸幾下後就離開；事後女子曝光身上傷勢，不但手臂上有清晰咬合，臉上留下了8條傷疤，頭骨有多處骨折與血塊，右眼視力更僅剩下0.04，復明機率很低。

女子說「當時醫生說從來沒見過被打得這麼畸形的頭」，她遭對方打壞的牙齒有6、7顆，在醫院睡覺時，夢中都是她拼命向外爬又被拖回去折磨的畫面，她控訴事發至今對方家屬和本人均未表達歉意，目前治療2個月後，她今（22日）出院，目前打算將搬離原本住處，擔心對方會報復。