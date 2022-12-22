證交所今（22）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過新光投信申請「標普Kensho電動車市值加權指數（S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index）」資格認可。

證交所表示，依送件資料顯示，標普Kensho電動車市值加權指數由S&P Dow Jones Indices, LLC指數公司所編製及維護。該指數自美國NYSE、NASDAQ或CBOE交易所上市之股票及存託憑證中，先依自由流通市值、流動性標準初步篩選合格樣本。

再透過指數公司開發之自然語言處理（NLP）系統於公開資料庫篩選公司業務相關訊息，找出業務活動在電動車產業高度投入之公司，投資範疇包括電動車製造、電動車電力及儲能系統、電動車電池及零排放技術、電動車充電系統等，現有成分股計47檔。

證交所表示，目前上市ETF總計143檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。