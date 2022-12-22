每到年末之時，蘋果與Google兩大品牌都會公布年度APP趨勢及最佳APP等結果，不僅能觀察到使用者在今年生活習慣上的變化，也能鼓勵更多開發者參與創新的APP發展，而今年在蘋果上的年度iPhone APP就是以簡單分享生活的社交APP《BeReal》奪得，至於Google Play上獲得台港兩地年度最佳應用程式的，正是把遊戲與生活結合在一起的《Book Morning !》，反映出能與使用者日常生活緊扣的APP，持續融入人們智慧生活的日常習慣中。

蘋果年度iPhone APP《BeReal》主打希望用戶放下修圖、濾鏡，呈現個人最真實一面的社交APP。（翻攝APP Store）

《BeReal》會在每天隨機於不同的時間，收到「Time To BeReal」的通知，並要馬上在2分鐘內完成拍攝。（翻攝APP Store）

Google Play台港兩地年度最佳應用程式《Book Morning!》，奪下台灣、香港兩地「年度最佳應用程式」，以及美加「最佳生活幫手應用程式」、巴西「最具潛力應用程式」的榮譽入圍獎。（翻攝Google Play）

《Book Morning!》為說書型鬧鐘APP，利用鬧鐘功能，在APP中將由使用者擔任助手的角色，只要在約定的時間起床，就能解鎖當天的故事章節。（翻攝Google Play）

相信不少手機使用者都已經習慣使用網路社交平台，每天來分享自己的想法或生活，但像Facebook、Instagram、TikTok等，都已經像是炫耀、甚至打造虛假生活的平台，與本來維持人與人之間溝通的本質有所不同，而2022年出現的《BeReal》，正是一個主打希望用戶放下修圖、濾鏡，呈現個人最真實一面的社交APP，因為其會在每天隨機於不同的時間，收到「Time To BeReal」的通知，並要馬上在2分鐘內完成拍攝，少了以往在其他平台上要特別計劃影片內容的虛偽性，更能反映使用者的當下狀態之餘，還沒有追蹤人數、讚好等功能，避免掉競爭的社交平台特性，而且假如超出時間後發文，不僅會被標示為遲到，假如錯過通知發文，更會失去每一一次的發文機會，還不能看到其他朋友的發文，正是強迫性的發文規則，就吸引了不少用戶沉迷其中，因此在其出現後讓不少歐美原本的Tiktok用戶也加入了這趨勢，成為多個國家下載量第一的APP。

過去有不少幫助使用者能更容易入眠的睡眠APP，但由台灣團隊「Fourdesire」聯合《返校》與《還願》的開發團隊「赤燭遊戲」所打造的《Book Morning !》，就正是把遊戲與生活連結在一起的「起床」APP，其為說書型鬧鐘APP，利用鬧鐘功能，在APP中將由使用者擔任助手的角色，只要在約定的時間起床，就能夠和天文學家「奇奇博士」一起解鎖當天的故事章節，起床時完成挑戰之後，即能聽到由三個由《還願》及《Walkr》主編劇群所創作的故事，以享受每天起床時5分鐘的晨讀時光，讓獨特的故事去吸引使用者以好奇心來養成早起的習慣，可是在每天讓人難以起床的時刻，能夠清醒頭腦來追故事的好幫手，因此也一舉奪下台灣、香港兩地「年度最佳應用程式」，以及美國、加拿大「最佳生活幫手應用程式」、巴西「最具潛力應用程式」的榮譽入圍獎。