女優孟若羽擁有F級上圍，去年因差點跟鄧佳華拍謎片，成為當時的話題人物，至今IG粉絲高達18.5萬。近日她跟風玩匿名問答，被網友問「不怕嫁不出去嗎？」霸氣地回應了。

最近IG流行匿名問答的遊戲，用戶收到匿名的問題後，可以把回應分享到IG限時動態，能提升觸及和熱絡度。孟若羽開始玩後，收到許多的訊息，其中不乏限制級的提問，被問到最多曾幾P，孟若羽鬆口：「4P。」

今（22日）孟若羽繼續回覆網友，被問及「為什麼想當女優？不怕嫁不出去嗎？」她霸氣地回：「現代女性不一定要結婚吧。」接著在另一則回覆裡透露自己今年30歲，來自阿美族，對結婚生子無憧憬。

另一名網友則好奇孟若羽對感情與工作的取捨，問男友如果不接受她的工作性質，會如何選擇；對此，孟若羽哭笑不得地回：「這是什麼問題？我做這份工作不是大家都知道的事嗎？不能接受的為什麼還會有進一步的可能？」最後更帥氣地說：「他不能接受是他的事，我做好我自己的工作就好。」

一名網友問無套會不會怕染性病，孟若羽耐心地解釋：「我們這個行業的，每兩個月就會去做一次性病檢查，沒交體檢報告的無法拍攝。」