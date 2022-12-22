林美秀帶領辣妹熱舞。（灰人文化提供）

實境真人秀《歡迎光臨－等你來家1》，本周特別邀來「大海女神」大霈李霈瑜擔任節目飛行嘉賓。李霈瑜看著洋蔥服務遊客毫無頭緒，舉凡客人點的酒水、飲料都沒有記帳、連價格也全忘光光！大霈看了趕緊拿起紙筆登記，深怕擔心餐廳營運虧錢賠本，洋蔥則自我檢討，感嘆說：「我真的成事不足，敗事有餘。」

由於大廚顏志琳告假改由范少勳擔任代班大廚做菜，眾人面對冰箱沒有青菜的困境，集思廣益後決定煮粥當作主食，洋蔥看著新鮮海膽卻不知道怎麼料理，打電話求救友人急問：「海膽怎麼殺！？」搞了好一陣子才終於剖開取出海膽。另外健志則闖下大禍，偷騎尤秋興的咖啡車去買啤酒，卻一時貪圖耍帥要甩尾，把咖啡車後面的置物箱給大力摔落、東西全掉出來、造成損壞，一時讓健志嚇得不知所措，還求饒要大家別跟秋興哥告狀。

面對營業倒數最後兩天，大家內心開始依依不捨，希望屆時社區再造交接能順利，大夥各司其職開始備戰最後一晚的感謝長桌宴。春風、林美秀特別採購食材，尤秋興繼續站在港口熱情叫賣咖啡，還唱起夯曲《我很好騙 》獲得遊客拍手叫。

除此之外餐廳突然出現了十位亮麗比基尼辣妹，每個女生都是波濤洶湧的性感身材，從遠方就熱情大喊：「春風寶貝！」；美女如雲讓場面超熱鬧，林美秀看了直說：「她們身材都好好喔，很會律動的感覺！」大家齊聚在餐廳用餐，重頭戲是在星空下觀看大螢幕宛如戶外電影院，辣妹們加碼熱舞炒熱氣氛，度過了難忘的一晚。