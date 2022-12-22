2022年卡達足球世界盃18日畫下句點，本屆自小組賽開始便爆冷不斷，不少人重押高賠率隊伍獲得高報酬，帶動運彩熱潮，上周賽事結束後，運彩累積銷售額達104億元，較上屆70億的銷售額激增48%，但在法國與阿根廷的冠軍賽，兩隊在正規時間以2：2踢平，外界預期運彩應該大賺，殊不知不僅沒賺，反而還小賠。

本屆世足賽在阿根廷隊捧起大力神盃下落幕，自小組賽以來頻頻爆冷門，讓許多押寶高賠率隊伍的彩迷獲利不小，也帶動民眾對運彩的參與，阿根廷和法國的總冠軍賽更一口氣銷售11億元，較上屆成長40%；本屆世界盃銷售額達到新台幣104億元，較2018年俄羅斯世足賽70億的銷售額成長48%。

自由時報報導，今年世界盃運彩能夠擁有亮眼的銷售額，台灣運彩總經理林博泰今（22日）在記者會上表示，主要是今年64場賽事全面開放投注，且提供的也都是彩迷偏好的玩法。

而阿根廷對決法國的總冠軍賽，運彩破紀錄的11億單次銷售額，外界原本預期，兩隊踢完法定時間2：2平手，運彩應該賺得盆滿缽滿，殊不知根本沒賺，還小賠。林博泰解釋，雖然在不讓分部分賺逾3億，但比大小和進球部分卻是賠錢，整體盈虧互抵是賠錢的。