上週，1 架F-35B垂直起降型戰機降落失敗，戰機在地上摩擦打轉，之後飛行員在幾乎零高度的情況彈射，幸而沒有受傷。目前該起事故還在調查原因，另外值得一提的是，彈射椅可能是自動啟動的，這是F-35B的安全設計之一。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，事故發生在12 月15日，地點在德州沃斯堡海軍航空基地()，這架F-35B剛剛出廠，在正式交付前進行例行試飛。戰機在相對較高的速度垂直下降，這使得它在觸及地面後彈回空中，然而戰機突然向前傾斜，機鼻開始與地面摩擦，也折斷了前起落架。此時，動力還沒有被切斷，戰機開始發生打轉，飛行員也在此時棄機彈射，沒有受重傷，相關情況仍在調查中。

它凸顯了馬丁貝克US16E(Martin-Baker US16E)彈射椅的「零-零能力」，也就是可以在零高度、零速度的情況下安全彈射。同時也可以討論飛到F-35B一項鮮為人知的設計：「全自動彈射系統」，也就在在非常緊急的情況下自行啟動，即使飛行員沒有拉柄。

F-35 Pilot Ejects After Crash Landing

根據F-35聯合打擊辦公室的說法， F-35B 是唯一採用全自動彈射系統的戰鬥機，原因是懸停與降落時的應變時間太短，一但發生故障，飛行員幾乎沒有足夠的時間拉柄。

F-35B 在懸停模式下，升力是由機身中央的大型舉升風扇，和機尾的轉向噴嘴提供，2處動力由一支共用軸引導，以確保升力完全一致。設計的相當巧妙，但是任何機械都有故障的可能，要是舉升風扇停止，戰機會突然喪失升力。

試飛員湯姆林森(Graham Tomlinson)表示：「上一代的垂直起降戰機-海鷂(Harrier)，採用的是飛馬座引擎，它有4支引氣噴管，將高熱高速的噴氣，從機身的中間向下噴射，產生足夠的懸停升力。要是引擎發生故障，推力損失是對稱的，有一定的應變時間。」

「但是F-35B是2個不同系統的升力點，如果你引擎失去動力，而中間的舉升風扇還在轉，還不至於完全失控，但如果失去舉升風扇，就會立即向下掉。」

湯姆林森說，模擬顯示，如果驅動軸在懸停期間斷裂，F-35B 將在不到兩秒的時間內機頭向下並翻轉。任何超人試飛員都不可能在這那麼短的時間裡做出應變。因此自動彈射系統有其必要，當然，飛行員最好做出彈射應急動作，以免肩頸受傷。