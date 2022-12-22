以《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）二度獲頒坎城最佳影片金棕櫚獎的瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）近日於歐洲電影獎橫掃四項大獎，並入圍第80屆金球獎最佳音樂或喜劇類影片及最佳女配角獎，也頻入選國際媒體2022年度必看電影排行榜，台灣上映後好評不斷，片中一場男女主角上餐廳誰該付錢的戲，更引爆討論話題。

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