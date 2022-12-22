以《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）二度獲頒坎城最佳影片金棕櫚獎的瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）近日於歐洲電影獎橫掃四項大獎，並入圍第80屆金球獎最佳音樂或喜劇類影片及最佳女配角獎，也頻入選國際媒體2022年度必看電影排行榜，台灣上映後好評不斷，片中一場男女主角上餐廳誰該付錢的戲，更引爆討論話題。
為讓影迷約會不用再吵誰該買單，片商CATCHPLAY與微風影城 Breeze Cinemas合作推出《瘋狂富作用》限時買一送一優惠活動，凡於活動期間2022／12／23至2023／1／2至微風影城購買《瘋狂富作用》全票乙張，即享《瘋狂富作用》電影票買一送一優惠。而適逢聖誕假期將至， 亦與誠品電影院合作推出《瘋狂富作用》聖誕周末驚喜隨票贈活動，於活動期間2022／12／23至2022／12／25 ，至誠品電影院購買指定日期之《瘋狂富作用》電影票兩張，即可兌換永恆奇蹟項鍊or真摯愛情手鍊乙份（隨機發送恕無法指定，數量有限送完為止）。
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