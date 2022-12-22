今年由於疫情、中美晶片戰爭影響，全球半導體產業大調整，台積電（TSMC）股票也一度受到重挫。財信傳媒董事長謝金河對此則表示，從大洗牌後的角度看全球半導體企業，市值超過4000億美元的只剩台積電跟NVIDIA，連三星都得排在後面，而美國半導體巨擘Intel更是連台積電的車尾燈都看不到了。

謝金河指出，全球半導體2022年在晶片戰爭的衝擊下，產業發生大調整，費城半導體指數最大跌幅高達58.63%，諸多電子大廠如台積電ADR、NVIDIA、AMD、Intel跌幅一度都逾50%。但現在回頭看全球的半導體企業，在市值評比下，超過4000億美元的只剩NVIDIA及台積電，三星在3000億美元這一級，在2000億美元的有博通（Avgo）及荷蘭艾司摩爾（ASML），而德州儀器（TI），高通，AMD及Intel都在2000億美元以下，他強調，市值就是代表企業的競爭力。

謝金河提到，半導體產業中最值得關注的是台積電與Intel，在台積電崛起之前，Intel市值是台積電的好幾倍，但現在台積電衝到4000億美元，Intel只剩下1100億美元。昔日的世界半導體巨擘，如今市值只有台積電的四分之一；另外過去和台積電平起平坐的南韓三星電子，當前市值約為3052億美元，還與台積電差了1000億美元左右。

謝金河稱，近年來說話最大聲的Intel，從市值的角度來看，漸漸看不到台積電的車尾燈了，「可以抹黑，但不能不正視台積電的競爭力！台積電執行長魏哲家到玉山科技恊會演講，當著馬英九前總統等人的面說台積電赴美掏空台灣，門都沒有！不知台下的人感受如何？」