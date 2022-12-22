中央銀行公布11月五大銀行新承作房貸金額601.3億元、創五個月新高，月增128.58億元或27.2％，但年減仍高達117.76億元或16.38％，買氣變冷有感，尤其新增房貸利率續上揚0.024個百分點至1.851％、創近七年新高。

央行官員表示，11月五大銀行新增房貸利率續上揚，主要是9月央行再升息半碼（1碼是0.25個百分點），其中四家銀行房貸月指標利率10月均已反應調高，但有一家在11月調高，因此上揚幅度較10月平緩。至於12月央行第四季理事會再升息半，預料當月也將僅小幅上揚，至明年1月的反應才會較明顯。

觀察每年10月開始，進入第四季的交屋旺季，但10月受到選舉影響，新增房貸金額逆勢減少。央行官員指出，進入11月之後交屋潮啟動，從六都當月移轉棟數來看，合計月增8.59％，除台南市外的其他五都均增加，「主要是歷年來年關接近都有一波交屋潮，加上疫情趨緩的效應」。

但與去年同期相比，六都移轉棟數年減高達二位數的28.47％，前11個月合計年減7％，凸顯房市買氣降溫明顯。央行官員說明，去年第四季房市買氣相對熱絡，使得基期較高，加上今年以來面對主要央行持續升息緊縮，且經濟前景有下行風險，金融市場仍相對震盪，使得民眾進場購屋態度更加謹慎，「政府健全房市措施也展現一定的成效」。

五大銀行11月新承做放款加權平均利率上揚至1.596％、也創近七年新高。央行官員說，主要是年關將近，資金需求增加，使得貸款占比最大的週轉金貸款利率上升所致，11月上揚0.064個百分點至1.543％的近八年新高，且新承作金額月增1,054.61億元至9,793.74億元、創史上次高。