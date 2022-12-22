有「日圓先生」之稱的榊原英資表示，日本央行可能再次出其不意，最早或在明年1月的會期收緊貨幣政策。外電引述榊原英資稱，日本央行可能在下次決策會議上再次提高10年期國債殖利率上限。他預計，隨著日本央行退出超鴿派立場，日圓兌美元將一路走強升至120日圓。

日本央行周二出乎意料調整殖利率曲線控制（YCC）政策，容許10年期日本公債殖利率的波動區間上限由0.25％擴大至0.5％。

日銀總裁黑田東彥在會後表示，暫時無意再度調整殖利率波動區間。