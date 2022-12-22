醫生是許多人夢想中的職業，不過要考上醫學系一點也不簡單。一名網友表示，聽說能考上台大醫學系的學生，平均智商都很高，讓他好奇，究竟能否單純靠後天努力考上醫學系，貼文一出引發討論。就有其他網友認為，除了努力和資質以外，還有另一個重大關鍵。

原PO在PTT發文直說：「醫學系，尤其是台大醫學系，真的是靠後天努力就可以上嗎？」並表示自己聽說台大醫學系的學生，平均智商都有130以上，且就讀高中第三類組時，每一科目都需要考高分，讓他不禁好奇「真的靠努力就可以嗎？還是要有一點資質？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言，「有哪個台大醫科生不是努力考上的」、「天份一定要有，但努力更重要，我表姊台大醫科讀到高度近視」、「唸書本來就跟資質很有關係」、「努力的庸才很厲害，努力的天才是可怕」、「真的啊，我哥重考3年就上台大醫」、「有些科目天份很重要，像是需要理解力的東西」。

然而，留言串中也有一派網友認為，除了後天努力和先天的資質外，要能考上醫學系，家境也是很重要的大前提，「現代來講，應該是家庭培養佔比最重」、「可以吧，只要你家庭可以支持你一直重考」、「我國中同學他爸爸牙醫，教他一套筆記方法，現在繼承他爸爸的診所」、「需要錢和有用的父母」、「家裡有能力支撐你重考4、5年，自己又夠有意志力一定可以」。