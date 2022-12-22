111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組衛冕軍光復高中，22日全隊12人都出賽、11人得分，以103比62輕取治平高中，高二中鋒沈宥均繳出均創HBL生涯單場新高的14分、17籃板，賽後也受到隊友為他喝彩。

沈宥均透露，自己是球隊開心果，因為對於一些玩笑話都不會放在心上或生氣，跟隊友相處融洽，因此知道他HBL生涯首度「雙十」，隊友都挺high的，對於自己數據也贏過被教練陳定杰認為是球隊「Keyman」鄭名斈（本戰12分、10籃板），他說：「其實也不敢太開心，因為我覺得表現沒有很好，很多球沒把握住。籃板可以抓這麼多，是我告訴自己要盡量，反正努力往內擠，就有機會爭取籃板。」

沈宥均補充，本季給自己的目標就是幫助隊友調好體力，在場上不會太累，會以團隊及籃板優先，再去追求進攻得分，對自己「雙十」數據也嚇了一跳，但也經過這次「雙十」演出後，更有信心去挑戰更多次得分、籃板「雙十」。

光復高中12人主力中鋒鄭名斈208公分、高二的沈宥均和曾韋翔都是192公分，高一的陳相榮、張鈞淮同為193公分，五人同時上場的話一字排開身高都超過190公分，而光復教頭陳定杰在高中也會幫助球員轉型，其中「最矮」的沈宥均是否考慮嘗試控球後衛，他直說：「先不要。」

光復教頭陳定杰表示，複賽前兩場大分差奪勝，但球隊目前真正考驗還未到，仍不可大意，此役讓全隊12人都上場，也是為後續賽程多磨練一些可用之兵。