台北市萬豪酒店前今(22日)下午3時許發生一起車禍，一名年約30歲男騎士受傷倒地，台北市民進黨立委補選候選人吳怡農剛好經過，馬上下車查看，直到救護車到場才離開。但媒體人張禹宣譏諷他是故意擺拍，還以KUSO成語「視農恭傷」形容。網友也有正反意見，有人讚暖，有人則調侃。

吳怡農今(22)日下午拜會完北市中山區金泰里里長後，準備前往下個行程途中，在敬業四路與樂群二路口遇見一起機車與小貨車擦撞的車禍事故，吳立即下車看顧受傷倒地的機車騎士，直到救護人員到場接手才離開。受傷騎士所幸意識清醒，經送往馬偕醫院治療後已無大礙，詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。這畫面被《中時新聞網》記者獨家捕捉拍下。

張禹宣稍晚則在臉書發文以「元禹宙成語小教室」調侃，以吳怡農視察傷者的情況創出新編成語「視農恭傷」，他詮釋：「正在跑行程的吳怡農，路途中遇上車禍，見狀趕緊下車恭敬的跪在傷者身旁，故作姿態擺拍希望被人看見。」並造例句：今天長官視察，我趕緊「視農恭傷」一番，希望留下好印象。

底下網友留言表示：「這演技不行，斧鑿痕跡太明顯~低，太低了（張：賴神表示：年輕人終究是年輕人）」、「哈哈哈另類的阿德嗎？民進黨很會」、「唷唷唷，好暖喔，怎麼會有這麼好的人（張：哈哈哈哈哈酸欸）」、「民進黨的候選人都愛玩這招」、「擺拍~希望被人看見…怪怪的」、「好啦，加一分（張：噗）」、「學功德院嗎」、「老梗：這劇本已經有位同黨且學醫的賴先生用過！」

也有人看了新聞在社群留言給讚，「看到了是個人都會幫吧？！這有什麼好酸的⋯」、「陰沉憂鬱的選情，終於冒出一點溫暖，給他拍拍手」、「社會教育出人心還有救！祈望以後所有人都能效法~」、「台灣人現在都不敢做好事，做好事還要被批評成這樣，誰願意發生車禍？」