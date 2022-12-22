第三名為深具話題性的「論文指導、修改」。（圖／業者提供）

第五名為年底應景的「尾牙歌唱舞蹈教學」。（圖／業者提供）

接案兼差的時代來臨，案主需求年年有新招，PRO360達人網統計觀察該平台今年外包案件需求，並由平台達人票選出2022五大新奇案件需求，其中最特殊的發包案，和今年話題人物球星霍華德（Dwight Howard）有關，是徵求「手作魔獸卡片」，有粉絲為了要給魔獸驚喜，徵求手作達人設計展開式禮盒卡片，充滿新意。

排名第二的是近年時興的理財工具「虛擬貨幣、區塊鏈教學」，第三名為深具話題性的「論文指導、修改」，而第四名跑腿類案件「代領廟宇限量年曆」，而第五名為年底應景的「尾牙歌唱舞蹈教學」。

五大新奇案件需求排行榜。（圖／業者提供）

PRO360達人網董事長李倫家分析，接案平台最常出現的是教學類或是勞務外包，而現代人因為忙碌，越來越能接受任務委外，平台上需求更加多元，也讓許多特殊專長的好手，例如手作達人，或是有特殊知識的專家，有額外接案賺外快的機會。而這類案件因非正式課程或工作，所以案件費用較低，也比較能被發案者接受。

其中比較特別的還包括論文指導，李倫家表示，今年不少名人的論文都遭質疑，提醒學生們，可以找專人除錯，或指導，代筆風險高，可能會賠上聲譽和苦讀多年的時間和心血。

近年降溫的尾牙表演老師，今年又大復出，李倫家指出，前兩年因疫情減少大型聚會，不過今年大家生活逐漸回復正常，年節將近，聖誕派對，尾牙春酒，甚至是求婚活動也越來越多，往往因此平台亦有不少活動規劃布置的需求，大家在疫後的「補償性聚餐」也為餐飲和接案市場帶來商機，也成為上班族兼差賺外快的好時機。