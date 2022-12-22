日片《邪惡的孩子》榮獲葡萄牙國際奇幻影展「評審團特別提及獎」肯定，除了導演片岡翔強調「保證看了不會後悔」，被經紀公司力捧、視為新垣結衣接班人的女主角南沙良也表示：「總之這個結局真的太讓人驚訝了！」

導演片岡翔曾編撰《黃色大象》、《町田君的世界》、《噪音》、《線，畫出的我》等多部精彩電影劇本。這回他耗費4年打造《邪惡的孩子》劇本，更修改超過30次以上，連他自己都覺得「次數多到異常」，但也非常感謝邀請到如此優秀的演員和工作團隊，才能拍出這部前所未見、非常不一樣的電影，「尤其本片埋藏層層伏筆，最後更有讓人想像不到的結局，保證看了不會後悔，請務必進戲院來看片！」

至於女主角南沙良，近期接連在日劇《東大特訓班2》及大河劇《鎌倉殿的13人》中有讓人眼睛為之一亮的表現。她想起第一次拿到劇本的讀後感，就是「驚呆了」，原以為會發生的故事走向，通通都不按牌理出牌，不忘強調：「希望能透過自己在看劇本的那種感覺，讓每個買票進場看電影的人，都可以感受到這部作品的魅力。」

南沙良在片中飾演一位孤獨少女，因為多年前的一場車禍，讓她的內心受到嚴重創傷，家裡甚至出現疑雲重重的轉變，她表示：「這是我第一次挑戰懸疑驚悚類型，其實有一點緊張，和導演不斷討論之下，才能好好演完這部作品。我在表演的時候，曾多次陷入故事的神祕氛圍當中。現在家庭的形式愈來愈多元化，這部電影可以讓我們重新省思『愛』究竟是什麼，請大家務必來觀賞。」該片將於12月30日在台上映。