義大利精品品牌FERRAGAMO 日前推出Holiday形象大片，以簡潔線條、中性色調突出系列單品中的活潑、溫暖色澤，以品牌標誌性的TOP HANDLE手提包為例，品牌特別換上十分亮眼的橘色，另外於2020年早春首度曝光的Trifolio系列包款該系列沿襲品牌經典Gancini金色扣飾，並有如水桶型手提包、盒型手提包，以及長方形的手提包等多樣包款可供選擇，並推出如金色水晶、黑色水晶鑲嵌的包款，塑造派對、節慶氣氛；鞋履方面為迎合年末佳節氣氛，水鑽、金屬、絲絨等元素也貫穿其中，若喜愛低調質感風格，則有麂皮材質的鞋款可豐富派對造型，凸顯個性。

FERRAGAMO 橘色迷你TOP HANDLE手提包，7萬9900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 金色水晶鑲嵌TRIFOLIO BOX手提包，8萬7900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 拼接材質STUDIOBOX 手提包，11萬4000元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 黑色水晶鑲嵌TRIFOLIO手提包，8萬1900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 粉色水晶裝飾高跟涼鞋，5萬5900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 金色粗跟涼鞋，3萬9900元。（FERRAGAMO提供）

男士方面方正的The Studio手提包，運用不同材質、色澤的珍稀皮革拼接，紅、黑帶橘色調的色彩，搭配皮革的光輝與金屬滑扣，塑造奢華的秋冬氣息；鞋履部分則有同樣以異材質拼接的GANCINI短靴，以及外型低調內裡卻搭配米色、抑或是品牌標誌紅色的漆皮樂福鞋、綁帶皮鞋等。