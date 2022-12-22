義大利精品品牌FERRAGAMO 日前推出Holiday形象大片，以簡潔線條、中性色調突出系列單品中的活潑、溫暖色澤，以品牌標誌性的TOP HANDLE手提包為例，品牌特別換上十分亮眼的橘色，另外於2020年早春首度曝光的Trifolio系列包款該系列沿襲品牌經典Gancini金色扣飾，並有如水桶型手提包、盒型手提包，以及長方形的手提包等多樣包款可供選擇，並推出如金色水晶、黑色水晶鑲嵌的包款，塑造派對、節慶氣氛；鞋履方面為迎合年末佳節氣氛，水鑽、金屬、絲絨等元素也貫穿其中，若喜愛低調質感風格，則有麂皮材質的鞋款可豐富派對造型，凸顯個性。

FERRAGAMO 橘色迷你TOP HANDLE手提包，7萬9900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 橘色迷你TOP HANDLE手提包，7萬9900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 金色水晶鑲嵌TRIFOLIO BOX手提包，8萬7900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 金色水晶鑲嵌TRIFOLIO BOX手提包，8萬7900元。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 拼接材質STUDIOBOX 手提包，11萬4000元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 拼接材質STUDIOBOX 手提包，11萬4000元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 黑色水晶鑲嵌TRIFOLIO手提包，8萬1900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 黑色水晶鑲嵌TRIFOLIO手提包，8萬1900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 粉色水晶裝飾高跟涼鞋，5萬5900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 粉色水晶裝飾高跟涼鞋，5萬5900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 金色粗跟涼鞋，3萬9900元。（FERRAGAMO提供）
FERRAGAMO 金色粗跟涼鞋，3萬9900元。（FERRAGAMO提供）

男士方面方正的The Studio手提包，運用不同材質、色澤的珍稀皮革拼接，紅、黑帶橘色調的色彩，搭配皮革的光輝與金屬滑扣，塑造奢華的秋冬氣息；鞋履部分則有同樣以異材質拼接的GANCINI短靴，以及外型低調內裡卻搭配米色、抑或是品牌標誌紅色的漆皮樂福鞋、綁帶皮鞋等。

漢米爾頓FERRAGAMO上身 展王者氣勢
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