台北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農今（22日）結束行程後，準備搭車離開時，遇到機車騎士與小貨車擦撞的車禍，吳怡農立刻下車查看，並跪在地上對受傷騎士進行檢傷評估，待救護車抵達現場後才離去。有網友認為，「很奇怪，這種事老是被民進黨籍政治人物碰到，真是巧啊！」

吳怡農對此事也親自還原現場表示，他當時是搭計程車，因為車流而停住，看到前面車禍，受傷騎士在十字路口，是一個蠻危險的地點，因此他在第一時間，在安全狀況下下車查看。但他沒有救人，只是關心一下騎士的傷勢。

網友表示，「很奇怪，這種事老是被民進黨籍政治人物碰到，真是巧啊！」、「果真是…選前無所不在，選後永遠不在」、「第一時間119才對，110報警，除非你有救護執照，那另當別論」、「真奇怪？！從以前怎麼就綠的都會遇到這種衰事，藍的怎麼都不會遇到啊？！」

也有網友認為，「留一個人顧，繼續跑行程，其實就好了」、「好的示範」、 「是國人都會停下關心的」。