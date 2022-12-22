在獲得中國同意後，德國首批11500劑BioNTech／輝瑞疫苗已啟程運往中國，讓在中國的德國外交人員與德國公民接種。不過，德媒也指出，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）日前與中國領導人習近平通話時，曾明確表示願供數億劑疫苗協助中國抗疫，後來中共外交部發言人已予以婉拒。與此同時，美國國務院公開表態願意與中國分享疫苗，也碰了個大釘子。

《德國之聲》報導說，德國聯邦政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）證實，首批運往中國的11500劑BioNTech／輝瑞新冠疫苗已經上路，也是首批在中國之外國外製造的mRNA疫苗進口到中國。

德國駐華大使傅融（Patricia Flor）在推特上表示，德國總理蕭茲11月在北京與中國國家主席習近平的會晤中，為在華德國公民使用BioNTech疫苗以及在德中國公民使用中國科興（Sinovac）疫苗鋪平道路，這是德中雙邊關係中的重要一步。

不過德國《明鏡週刊》報導說，只有居住在中國、12歲以上的德國公民可以接種這批疫苗，其他國籍的家庭成員不能包括在內。BNT疫苗接種將在5個城市進行，包含：北京、上海、瀋陽、成都和廣州。由於中國疫情迅速擴大，是否來得及讓在華德國人接種，還有很大的疑問。

德國一直盼望中國擴大批准外國疫苗入華。一名熟悉情況的消息人士向《路透》透露，這些疫苗將被送至在華的德企以及大使館，德國也正在與歐盟其他國家政府談判，讓其他歐洲國家僑民也能接種德國的BNT疫苗。但是，如果歐洲國家政府同意，也還要有中國政府的同意才能進行。

德國《明鏡週刊》引述消息人士說，德國政府近期在與中國官員接觸時，一再敦促進口和就地生產BioNTech疫苗，以提高中國人口的免疫力。德國總統施泰因邁爾20日在與中國國家主席習近平通話時，再次提出疫苗合作的提議，並表達德方可以立即向中國提供數億劑的BioNTech疫苗，德國防疫機構羅伯特－科赫研究所（Robert Koch Institute）也願提供幫助。

但是，中國外交部發言人毛寧在例行新聞會上已對此予以婉拒，她表示，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，目前疫苗加強針接種工作有序推進，藥品和檢測試劑總體可滿足需求。至於其他具體問題，可向主管部門詢問。

報導說，中國迄今仍堅持使用國產的疫苗，目前已有9種國產新冠疫苗獲准使用，比任何其他國家都多，但是尚無專門應對高傳染性Omicron變異毒株的疫苗。此外，外媒也普遍相信，中國的滅活疫苗普遍被醫學界認為保護力不如使用mNRA技術製作的疫苗。

至於已在香港、澳門和台灣獲准使用的BioNTech／輝瑞新冠疫苗，目前在中國大陸的監管審查尚未結束。中國官方日前曾表示，有需要的民眾可以前往香港、澳門接種BNT疫苗。