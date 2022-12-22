一名女子日前被目擊在捷運人來人往的月台走道當眾做棒式運動，訓練核心肌群，只見女子用手肘撐起身體，還駕手機疑似在看影片，目擊者笑說「不要再說自己時間不夠，看看這位姐姐多麼認真生活」；其他網友留言「確定她不是在找錢嗎」、「她只是在cosplay椅子」、「健身房不是一個地點，而是一種心態」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，照片中一名身穿羽絨外套、緊身褲的長髮女子在「捷運站」內的月台走道當眾做起俗稱棒式運動的「俯臥撐」，在人來人往的地方訓練起核心，手機則放在前方疑似在放影片，原PO發文笑說「不要再說自己時間不夠，看看這位姐姐多麼認真生活」。

一名女子日前被目擊在捷運人來人往的月台走道當眾做棒式運動，訓練核心肌群，只見女子用手肘撐起身體，還駕手機疑似在看影片。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言「應該是隱形眼鏡掉了」、「千金難買寸光陰，她真會用時間，邊棒式追劇」、「幫忙拖地」、「生活中在難也是要練出馬甲線」、「這才是真正的時間管理大師」、「確定她不是在找錢嗎」、「她只是在cosplay椅子」、「其實是有人丟手雷」、「地板有做核酸了嗎？太危險了」、「健身房不是一個地點，而是一種心態」、「她會豪起來的」、「自從有抖音跟網紅後，怪人怪事就變多了」。

根據維基百科，棒式（Plank）是被認為訓練核心肌群的最佳動作之一，而且不只可訓練到核心肌群，連肩膀、胸部、背部、腿部的肌肉都會參與到，是個相當全面性的動作。