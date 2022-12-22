緯創22日董事會通過出售昆山廠區閒置土地，交易金額為7,982萬元人民幣，預計處分利益為1,905.6萬元人民幣，相當於新台幣8,200多萬元。
22日緯創董事會通過，將昆山廠區閒置土地售回給廠區所在地開發業者昆山昆開創越資產管理有限公司，土地面積為96,752平方公尺（約當於2.92萬坪），預計處分利益將為1,905.6萬元人民幣、約當於8,278萬元新台幣，將為緯創帶來一筆業外收益。
緯創22日董事會通過出售昆山廠區閒置土地，交易金額為7,982萬元人民幣，預計處分利益為1,905.6萬元人民幣，相當於新台幣8,200多萬元。
22日緯創董事會通過，將昆山廠區閒置土地售回給廠區所在地開發業者昆山昆開創越資產管理有限公司，土地面積為96,752平方公尺（約當於2.92萬坪），預計處分利益將為1,905.6萬元人民幣、約當於8,278萬元新台幣，將為緯創帶來一筆業外收益。
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