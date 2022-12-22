由「SHINee」成員崔珉豪和蔡秀彬主演的青春浪漫熱血影集《閃耀國度》以年輕人崇拜嚮往，但充滿高壓的時尚界為背景，描述在精品公關公司上班的表志恩（蔡秀彬 飾），與攝影師池禹旻（崔珉豪 飾），名模芮先浩（朴熙貞 飾），以及時尚品牌設計師約瑟夫（李相雲 飾）4人為了時尚界孤軍奮戰多年，獻出自己的熱血與青春，並且在他們的夢想、愛情與友情這三者間尋求平衡的超現實主義羅曼史。

崔珉豪這次飾演的角色是攝影師，偶像團體出身的他在21日記者會上表示，這次特別學了相關的知識，因為現實中自己的職業就是站在鏡頭前，原本以為這次改站在相機後面會很尷尬，但結果卻更自在。此外，這次的角色雖然看似沒有慾望也沒有目標，自從遇到了蔡秀彬之後，感情線發生了變化與成長，而該角色的個性跟真實的自己恰好相反，但看完劇本之後覺得故事很有魅力，因而答應演出本劇。而與女主角蔡秀彬首次合作，崔珉豪很感謝女方的照顧，儘管當時是在寒冷的冬天進行拍攝，但蔡秀彬面對得重複拍攝不但沒有露出疲累的表情還很照顧自己，珉豪也因此學會了很多。

預告中2人的激吻鏡頭引起注目，崔珉豪提到他們在劇中因為是前男女朋友的關係，有很真實的身體接觸鏡頭，雖然很希望更多人能喜愛並支持《閃耀國度》，但話鋒一轉竟爆笑表示，因為導演拍得太好，希望跟自己親近熟識的人還是不要看好了，珉豪還語帶神秘地謝謝導演，怕爆雷的他還說「只說到這裡就好」。而蔡秀彬也緊接著回答，其實拍這樣親密互動的畫面不僅很難也很尷尬，而且從讀劇本到拍攝前都擔心不已，儘管已順利殺青，但自己也一樣希望家人和親朋好友都能跳過這部分，男女雙方的反應讓現場歡笑聲不斷。

音樂劇演員出身的李相雲這次飾演品牌設計師，是個充滿創意且不斷挑戰、成長的純真角色。當被問到在試鏡時跳了女團T-ARA的招牌歌曲〈Roly Poly〉一事，李相雲表示這是第一次在試鏡時那麼努力地跳舞，在聽到被錄取之後也在心裡狂舞不已，他還在主持人的要求下重現這個讓導演金廷炫一看就覺得他跟劇中角色相當合拍的舞蹈。此外，模特兒出身的朴熙貞，2017年與《魷魚遊戲》鄭好娟一起擔任知名品牌的秋冬獨家模特兒，之後也為各大國際品牌走秀，2019年10月更入圍了海外時裝模特兒排名網站的全球女模排名前50位。首次挑戰影集演出的她覺得劇中飾演的超級名模不但努力工作也努力玩樂，面對排擠也不畏懼，是個帥氣的角色，在得知徵選成功後還特別提早從巴黎飛回韓國做準備。

正因為主要演員群出身背景不同，導演金廷炫回想起4人剛聚在一起的情景，忍不住爆笑表示當初4人都不敢看對方，現場氣氛很尷尬，加上自己也不是話多的人，一度很難引導大家進入故事與角色當中。原本想要讓演員之間講韓語的半語來拉近彼此的關係，沒想到反而讓雙方一直都在看對方的眼色超尷尬，只好聊起韓國人之間最常會問到的年紀，結果沒想到除了蔡秀彬是1994年生之外，其他三人都是1991年生，更有趣的是朴熙貞、崔珉豪的生日都是1991年12月9日，因此兩人的韓國身份證號碼開頭都是911209，導演笑稱這根本是命中注定的相遇，4人關係也開始變得和劇中一樣要好。

值得一提的是，因為《閃耀國度》是以韓國時尚圈為背景，導演金廷炫特別邀請了Netflix時尚設計實境影集《前瞻時尚》第一季的總決賽冠軍金珉周（MinJu Kim），以及韓國知名設計師品牌YCH、DOUCAN參與製作，劇中可見到全球時尚界矚目的實力派設計師之華麗作品，堪稱韓國時尚圈總動員。金廷炫導演表示，因為看過金珉周在節目裡的精彩表現，覺得和影集中約瑟夫單純喜愛時尚的樣子很像，所以特別邀請他參與，並感謝金珉周爽快答應幫忙。該劇共8集，將於明（23日）下午四點於Netflix全球190國上線。