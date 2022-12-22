「金探子巧克力工藝」需花費1天製作，非常費工，每個售價990元。(台北君悅飯店提供)

《哈利波特》台灣版贈禮「魔法神獸傳家寶-水果酥」，每盒8入售價1880元。(台北君悅飯店提供)

「霍格華茲甜蜜禮盒-紐約重乳酪」單入200元；每盒4入售價1200元。(台北君悅飯店提供)

「Baguette禮品烘焙坊」線上熱賣《哈利波特》學院鐵路便當，共有4款口味可選。(台北君悅飯店提供)

《哈利波特》攜手台北君悅酒店推出聖誕跨年限定烘焙甜品，包括巧克力、厚片土司、徽章餅乾、十勝生乳包。(台北君悅飯店提供)

《哈利波特》迷手刀搶！瞄準12月聖誕跨年節慶贈禮需求，台北君悅飯店「Baguette禮品烘焙坊」即日起至明年2月14日，以電影《哈利波特》為設計主軸，推出一系列特色商品，包括直徑11公分、超吸睛的「金探子巧克力工藝」、獨獻台灣版贈禮「魔法神獸傳家寶－水果酥」、以霍格華茲學院為主題的紐約重乳酪禮盒，還有十勝生乳包、厚片土司等多款限量烘焙點心。此外，業者加碼推出三款《哈利波特》禮物盒，集結學院毛帽、圍巾、領帶等多款官方授權周邊商品，一系列商品價格自80元至3280元不等，粉絲當作交換禮物不踩雷。

台北君悅Baguette禮品烘焙坊繼8月首波推出亞洲獨賣《哈利波特》商品，市場好評不斷，趕搭年底節慶商機，酒店執行總主廚陳萬欽與點心房主廚陳建佑領銜，攜手華納兄弟探索全球消費性產品部門，再現魔幻奇意，以霍格華茲聖誕節為靈感，打造一系列特色商品。其中最吸睛的莫過於球體直徑11公分的「金探子巧克力工藝」，由專精巧克力工藝的點心房主廚陳建佑創意打造，將電影中經典金探子打造成超擬真甜點，每個巧克力得花上一天製作，由63％法國黑巧克力包覆美式棉花糖，搭配可可玉米脆餅為底，外層則灑上炫目的金光粉末造型，金光閃耀的輝煌外表，充滿贈禮美意。

「魔法神獸傳家寶－水果酥」是專為《哈利波特》獨家設計推出的台灣版贈禮，選用台灣最具代表性的鳳梨酥為主角，紙盒設計結合中式窗稜，獻上寶島金鑽17號鳳梨、冬瓜鳳梨牛奶、抹茶蔓越莓、芒果4款台式風味鮮果酥，餅面烙燒霍格華茲四大學院獸圖騰，傳統水果酥展現新創意。

另一款「霍格華茲甜蜜禮盒－紐約重乳酪」，復刻《哈利波特》電影聖誕元素，特製禮盒以節慶紅與金黃色調相襯，頗有質感。甜點主廚嚴選法國果泥及進口乳酪，以霍格華茲四大學院創意打造4款重起司蛋糕，包含葛來分多小紅甜莓、史萊哲林青蘋果檸檬、雷文克勞黑醋栗藍莓、赫夫帕夫芒果百香果，酸香清甜揉合濃醇起士，風味絕佳。

業者同步販售多款限量烘焙商品，有每日手作的「霍格華茲學院獸十勝生乳包」、以劇中現影術魔法旅行為製作靈感的「魔法漩渦厚片土司」、以頂級紐西蘭奶油為原料製作的「霍格華茲學院徽章餅乾」。

此外，品牌官方線上購物平台同步販售每月熱銷300盒的「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」，4種選擇囊括紅酒燉牛頰肉披薩派、印度綠咖哩雞佐風味烤餅、蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬、墨魚海鮮佐醬與義式玉米餅，餐盒包附特製霍格華茲布巾與質感木叉，售價580元到680元不等，具有十足收藏性。業者預估一系列《哈利波特》商品目標帶動館內第四季餐飲業績10％以上成長。