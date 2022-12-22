豐原醫院22日辦理「豐富人生 后哩健康（百人護肝大作戰）暨豐醫年度健康促進成果展」。（陳淑娥攝）

豐原醫院22日辦理「豐富人生 后哩健康（百人護肝大作戰）暨豐醫年度健康促進成果展」。（陳淑娥攝）

衛生福利部豐原醫院22日辦理「豐富人生 后哩健康（百人護肝大作戰）暨豐醫年度健康促進成果展」，豐原扶輪社、后里扶輪社長期熱心公益並與豐原醫院長期辦理義診活動造福人群，明年1、2月提供「腹部超音波篩」，期望幫助患者們早日脫離「肝」苦，將於25日開放民眾報名登記。

活動邀請立委江啟臣、市議員陳清龍、陳本添、張瀞分、市議員當選人邱愛姍、社會局長彭懷真等人共襄盛舉，祈望明年持續將健康拓點延續下去，將此福利訊息散播出去，一同來為自己及家人的健康把關。

活動首先由鐮村社區愛心志工隊帶來太鼓表演揭開序幕；接著由一群精心打扮帶著濃濃耶誕風的三光幼兒園帶來一連串聖誕舞蹈表演；最後活動壓軸由神岡溪洲社區老寶貝們帶來勁歌熱舞秀並邀請現場民眾跟著一起唱唱跳跳好不熱鬧。

豐原醫院院長賴慧貞表示，豐原醫院在地方上照顧民眾健康已39年，以急重症醫療為基礎，以社區為範疇，以照顧弱勢、推動公共衛生政策為己任，為強化社區初級預防功能，方能降低醫療成本支出，世衛（WHO）有揭示，社會參與、社區及健康服務是未來的面向之一，能及早發現國人重要慢性病及其危險因子，以利早期進行介入與治療。

江啟臣表示，豐原醫院對於地方醫療量能至關重要，不僅是對抗疫情的前線單位，更是大山城地區的重要抗疫防線，健康就是最好的投資，醫院將健康的觸角延伸到社區據點，將好的醫療照護品質帶給社區民眾，相信能為民眾的健康做好把關。

豐原扶輪社長呂星金、后里扶輪社長陳志祥共同表示，全台扶輪社多年極力推動「根除肝病」，呼籲民眾要主動篩檢、積極就醫、早期治療，期望幫助患者們早日脫離「肝」苦，努力提昇民眾如何正確保肝的意識，與豐原醫院醫療團隊共同合作辦理義診活動為民眾健康把關。

豐原扶輪社、后里扶輪社長期熱心公益並與豐原醫院長期辦理義診活動造福人群，於明年1、2月提供「百人護肝大作戰－腹部超音波篩」，呼籲民眾「早期預防 早期治療」重要性，25日上午12點30分開放民眾報名登記，詳情資訊請搜尋「豐原醫院官網／社區健康促進專區」。

豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印指出，「慢性肝病就像是溫水煮青蛙，等到熱度太高有些器官功能已經難以逆轉！」平時應定期透過抽血、驗尿、影像學的檢查，確定肝有無發炎，若有肝功能異常問題，進一步利用超音波查看肝的質地及表面，也可以早期發現肝腫瘤。

國民健康署從2020年9月28日起放寬B、C型肝炎篩檢補助年齡為45至79歲民眾（原住民提早至40歲）終身一次，善用政府提供的預防保健服務，透過早期發現、提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險。

社區健康中心主任張立人表示，豐原醫院致力於社區健康促進推廣已行之多年，也感謝社會各界團體支持認同，如「豐原慈濟宮」已連續四年提供民眾「癌症腫瘤標記篩檢」至今已篩檢超過2000位民眾，秉持媽祖慈悲濟世精神112年繼續為鄉親們提供篩檢服務，預計4月開放網路報名（詳情資訊請搜尋「豐原醫院官網／社區健康促進專區」）。

今日活動現場也設有健康促進攤位，如肝病防治、遠離腎臟病、中醫義診、肺癌早期偵測計畫篩檢、戒菸、器官捐贈、安寧緩和、家暴與自殺防治與病人安全防護等宣導讓民眾來闖關拿好禮，將健康觀念帶入，除了深入各個社區發展據點，更能落實預防勝於治療的觀念。