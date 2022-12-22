防疫保單鉅額賠付衝擊，新安東京海上產險日前董事會第二度增資案，將增資52.99億元，獲裕隆集團、日本東京海上兩大股東支持，裕隆集團與日本東京海上依前次增資後的股權比率49.48％及50.18％進行認列。新安產險合計兩次增資總金額達199.99億元，

22日裕隆集團旗下裕隆汽車（2201）、中華汽車（2204）、裕融企業（9941）等上市公司董事會通過對新安東京海上產險增資案，裕隆、中華車、裕融分別對新安產險增資9.87億、12.1億及2.54億元，協助新安產險強化財務結構及提升資本適足水準。

裕隆集團強調，今年國內多家產險公司包括新安在內，均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，新安東京海上產險秉持保戶權益優先的原則，截至今年11月底已受理防疫險理賠約 78.56萬件，賠款金額384.33億元。

裕隆集團評估，防疫保單鉅額賠付事件乃一次性影響，裕隆、中華車與裕融今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。