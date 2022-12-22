恆警逮獲涉嫌販毒的31歲邱姓男子與29歲李姓男子，並在現場起獲122包內含「喵喵」成分的三級混合毒品咖啡包，2人訊後依毒品罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

近日恆春警分局發現有犯嫌疑似利用網路社群媒體販賣毒品，經循線追查後，逮獲涉嫌販毒的31歲邱姓男子與29歲李姓男子，並在現場起獲122包內含「喵喵」成分的三級混合毒品咖啡包，以及毛重10公克的二級毒品安非他命，2人訊後依毒品罪嫌送辦。

警方指出，近日經網路巡邏發現，有犯嫌疑似利用網路社群媒體張貼販賣毒品訊息，雖然沒有明目張膽標示販毒，但從隱晦的字眼中可以看出不尋常，果真在循線追查下，查出31歲邱嫌涉有重嫌，進而也追查到29歲李嫌一同涉嫌販毒。

日前警方展開收網行動、直搗毒窟，在現場一口氣起獲122包內含「喵喵」成分的三級混合毒品咖啡包，以及毛重10公克的二級毒品安非他命，還有毒品吸食器、手機，現金3 萬餘元等證物，邱、李2人訊後依毒品罪嫌送辦。

警方說，「喵喵」的學名為甲基甲基卡西酮，常摻雜微量K他命、安非他命、搖頭丸、FM2等其他毒品，並以咖啡包、奶茶包、糖果包等方式偽裝，使用者除會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為外，也會有血壓上升、心悸、痙攣及抽搐等症狀，若吸食者有心血管疾病患，死亡風險將更大。

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