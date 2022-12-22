奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）外表俊美，早年拍攝經典電影《鐵達尼號》走紅全球，是萬千少女的夢中情人，私下的感情生活也相當精彩，被外界戲稱是「嫩模殺手」，因過去交往對象多為年輕貌美的模特兒，且年紀均不超過25歲，前陣子他與超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）傳出熱戀消息，沒想到才過4個月就被拍到和23歲女星約會。

根據《Daily Mail》報導，李奧納多近日被狗仔拍到與女星維多利亞拉瑪斯（Gigi HadidVictoria Lamas）約會，狗仔拍到兩人在好萊塢一處餐廳共度晚餐，李奧納多穿著休閒，只戴了一頂黑色棒球帽，沒有過多喬裝，一眼就能被認出，維多利亞則穿著黑色短上衣，打扮帥氣又性感，晚餐後兩人上了同一台車，狗仔拍下他們在車內有說有笑的畫面，隨後李奧納多開車離去。

Leonardo DiCaprio, 48, has a new girl as he enjoys cozy date with actress Victoria Lamas, 23 https://t.co/DqqzwrDjxP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 21, 2022

維多利亞出生於1999年，今年23歲，與48歲的李奧納多相差25歲，且維多利亞的爸爸是知名美國演員羅倫佐拉瑪斯（Lorenzo Lamas），曾演過《鷹冠莊園》、《嗜血狂鯊》等劇，女兒維多利亞目前只拍攝過一些小製作，Instagram帳號也只有2.4萬人追蹤。

維多利亞拉瑪斯今年23歲。（圖／victoriaalamas Instagram）

而超模舊愛吉吉哈蒂則曬出許多滑雪的影像，從影片中看來心情還不錯，不僅曬出豐富美食照，還和朋友們一同玩樂，情緒不受李奧納多緋聞影響，她在限時動態中寫下「幸福」，同行陣容還有她妹妹貝拉哈蒂德（Bella Hadid）。