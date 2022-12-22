據界面新聞報導，近日，騰訊在線上召開內部員工大會，同時有大約100多名員工現場參與聽會，今年大會的主題是降本增效。創辦人馬化騰表示，騰訊今年提升了內審內控的力度，結果查出大量內部貪腐問題，還牽扯到了部分中層幹部。「我看完（調查結果）之後才知道，為什麼我們很多業務做不起來，那當然做不起來了，這麼多漏洞在被掏，（業務）不可能起得來」。

「為啥年年說反貪腐，今年還這麼嚴重呢？」馬化騰表示，今年騰訊強調降本增效，所以查的比較多，「其實很多問題以前都存在，只是沒查那麼嚴」。

今年嚴查之後暴露的問題特別多，而且又有中幹牽扯其中，馬化騰說，「我跟你們講，只是你們沒機會看，看完之後嚇死人」。

馬化騰對台下員工說，內部的貪腐問題「真的是觸目驚心」，很多業務做不起來，並不是因為管理者問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

馬化騰表示，今年騰訊將數位化能力也引入到了反舞弊中，騰訊所有的報銷和外部供應商的數據全部匯集起來，內審內控進行大數據分析，能找到大部分低水平的問題，明年騰訊會繼續建設這個能力。

馬化騰認為，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。「所以（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會」。馬化騰還表示，WXG（微信事業群）最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。