淡江大學助理教授何景榮是東南亞裔台灣新住民第二代，他今(22日)在臉書分享過去以新住民身分到總統府會見總統蔡英文的情況。何景榮提到，當時蔡英文姍姍來遲，坐下後的第一句話竟然說：「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」何景榮強調，後來他才知道，民進黨喜歡的是沒有聲音、可以拿來當樣板的新住民或原住民，像他這麼多意見、比前副總統呂秀蓮還吵的新住民，民進黨當然不喜歡。

「2017年12月8日上午，我又被叫進總統府。」何景榮吐嘈，美其名是總統要關懷新住民、諮詢新南向政策；實際上就是進府內吃吃喝喝、拍拍照，營造民進黨政府關心新住民、推動新南向的假象而已。「後來我才知道：民進黨喜歡的是沒有聲音、可以拿來當樣板的新住民或原住民。」就算有為禍人間的酒駕前科，只要聽話，照樣能升官！像我這麼多意見、比呂秀蓮還吵的新住民，民進黨當然不喜歡！

何景榮回憶，他們等了很久，蔡英文總統才姍姍來遲...她坐下來的第一句話，就是：「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」大家聽到都愣住了！「堂堂一國之君，怎麼會在公開場合，這樣批評黨政高層呢？」他心裡這樣想的同時，也望向左前方的鶴鳴（林鶴明）；他平時像彌勒佛一樣的肥厚笑臉，此時卻露出木然的鐵青之色...「以後不能再讓她說實話！讀稿機一定要隨侍在側，逼她照稿唸！」何景榮猜他當時心裡是這樣想的。

何景榮還提到，小英總統對他說：「每次開會開到快睡著，我就好想喝一杯你們印尼的咖啡喔...」（咦？不是愛台灣？怎麼不說「愛喝古坑咖啡」？幹嘛偷蹭我的祖國？）接著她又說：「你們印尼有一道菜，叫Asam，我以前唸博士班的馬來西亞同學請我吃過。不知道今天有沒有這道菜？」他心想：「報告總統，Asam這個印尼字的意思，就只是『酸』而已，並不是菜名。」當時他想的是：蔡總統是一位連Thailand的國名都會拼錯的博士，傻得可愛，難怪會被這位馬來同學騙！

接下來在大家等待食物烹飪的過程裡，何景榮的老毛病又犯了，開始跟蔡總統論述新南向政策實踐成功的方法，包括善用當地留台校友會的社會資本（social capital），並把握東南亞數位經濟（digital economy）崛起的機會...只見蔡總統不發一語、默默點頭，「嗯...嗯...」，然後眼角餘光不斷飄到鶴鳴那邊...何當時心想總統氣度真大，不但讓他暢所欲言，還一直想聽其他幕僚的意見...（後來我才覺得1.5博好像根本聽不懂我在說什麼...一直偷瞄幕僚可能是想說「護駕！護駕！我的讀稿機呢？」）全文酸度爆表。