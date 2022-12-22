第22屆公共工程金質獎22日舉行頒獎典禮，台中市政府建設局「牛埔橋改建」、「太平區市民大道第二期道路開闢」工程分別奪下優等獎及佳作，另建設局所屬新工處也因連5年得獎獲頒特別貢獻獎殊榮，局長陳大田率領同仁受獎，特別感謝評審的肯定，更期許將台中優良公共工程品質好口碑推向國際。

「牛埔橋改建工程」是為改善台中市中清路二段與黎明路易積水，進行的河道局部拓寬，陳大田表示，施工期間透過新科技、新方法，積極提升整體品質控管及施工安全，效率大幅提升，提前9個月完工，該工程除獲勞動部金安獎外，再獲金質獎優等佳績，已於今年9月通車。

陳大田說，「太平區市民大道第二期道路開闢工程」經市府協商，99位所有權人同意採協議價購並自行拆除，工程於1年內完成開闢，今年9月已完工通車，不僅紓解周邊交通，且提升沿線市容、提供友善無障礙人本通行空間。

陳大田強調，行政院公共工程委員會推動的公共工程金質獎是每年工程界盛事，建設局所屬新建工程處戮力完成各項建設，並精益求精，已連5年獲金質獎，工程會今年也增頒特別貢獻獎，目前全台僅3個機關獲獎。