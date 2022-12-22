傑尼斯人氣團體「KAT-TUN」最新音樂影像作品《KAT-TUN 2022巡迴演唱會 Honey》推出首週DVD藍光合計銷售5.9萬張，再度獲得Oricon公信榜周榜冠軍。承襲去年15週年的氣勢及好成績，成為「KAT-TUN」連續第8張奪冠的影像作品。

本次巡演以「KAT-TUN」冠軍專輯《Honey》的15首歌曲組成，影像作品將今年在日本國立代代木競技場第一體育館5月5日的精彩公演盡收其中。演出內容與主題「Honey」緊密相連，包括以蜂巢為概念的舞台與服裝設計、蜜蜂造型的空拍機等，整場演出清楚展現了「Honey」的世界觀。《KAT-TUN 2022巡迴演唱會 Honey》台壓普通版將於明（23日）正式發行。

中丸雄一圓夢與廣末涼子一起錄影。（摘自推特）

另外，團員中丸雄一近日錄製新春特別節目《新春 shu 1（新春シューイチ）》的特別企劃單元，與心目中的女神廣末涼子自駕遊。事實上，他曾經在節目問卷中回答過「中丸死前想做的50件事」，其中一件就是「與廣末涼子一起錄影」，今年節目組立即為他圓夢。在購物行程中2人為對方挑選帽子，看到廣末試戴帽子，中丸還忍不住脫口說出「好可愛⋯」，不小心洩漏了內心激動。