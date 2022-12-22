幸福的性生活對許多情侶來說是相當重要的一部分。一位25歲女網友表示，自己曾和同歲男友過了半年無性生活，當時男友都會自己DIY處理性慾，直到她終於受不了決定攤牌，兩人才開始恢復性生活。沒想到最近男友透露，當初的解決辦法是「多看其他女生」，讓她覺得自己沒有魅力，越來越無法享受性事。許多人則指出，「愛跟慾望說到底其實是分開的兩件事」，勸原PO有時候別想那麼多就好。

原PO在Dcard發文表示，熱戀期兩人性事正常，一周約3、4次，不過交往半年後，男友疑似因為工作、經濟壓力大，一個月要幫家人償還約5萬元，開始會趁著工作結束後自己DIY，導致隔天兩人約會的親密接觸無法更進一步。原本原PO決定默默陪伴，不過半年後她再也受不了、決定攤牌，男友才坦言，自己只是下腹漲才覺得該發洩了趕快打掉，過了不久就解決了性生活問題。

最近原PO突然好奇，男友當初到底如何恢復辦事的慾望，沒想到男友說明，「我會試著多去看其他女生，讓我自己有性慾」，且指的並非AV女友而是路上穿著、身材火辣的女生，讓原PO覺得像是有根針刺在心頭，害怕是因為自己身材太肥胖，才會讓男友性趣缺缺，因此只好上網求助。

對此，許多人紛紛回應，「我有時候看一看帥氣男星或者色色二次元同人文，也會慾望比較燃燒，跟男友做反而更投入，所以我覺得有時候別想那麼多啦，人的慾望本就不是一生一世一對一，也不是非你即他、你多他少的事情，接受世界原本的樣子，活得更自在也沒什麼不好，愛跟慾望說到底其實是分開的兩件事」、「就是工作壓力大所以沒什麼性致，然後你的身體對他而言沒有刺激感，並不代表他不愛你，所以他得去另外尋找其他刺激源來刺激自己性慾跟你做愛」。