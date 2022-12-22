大陸防疫措施雖鬆綁，上銀對大陸市場仍保守看待。上銀董事長卓文恒表示，上銀認為明年景氣不會好，在新產品及新應用帶動下，明年營運力拚持平。

卓文恒22日出席台灣工具機暨零組件公會主辦2023年展望記者會後受訪表示，12月出口比去年同期減少，第四季營運雖然下滑，今年營收及獲利仍會成長，明年1、2月還不明朗，明年3月登場的台北國際工具機展，將是觀察景氣是否好轉的指標，上銀將會展出迴轉工作平台、多軸機器人、晶圓機器人、減速機、車用滾珠螺桿等新產品，明年營運力拚營收及獲利與今年持平。

卓文恒指出，上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件等產品，平均接單能見度兩個月，因應市場競爭，第四季調整部分國家及客戶第四季價格，調價效應會在明年出貨顯現。

卓文恒指出，各市場來看，明年歐洲市場成長；大陸防疫解封後，至少需要兩、三個月調整，目前保守看待；美國市場成長動能也比其他市場弱，日本工具機業訂單能見度雖看到明年9月，日本工具機交期長達半年以上，甚至拉長至十個月。近期日圓匯率升值效應，還需要一段時間才會明朗化，他預期日本工具機景氣及需求會在明年第三季之後下滑。

卓文恒指出，上銀看好工資上漲及缺工，將帶動自動化業未來五～十年需求增長。

卓文恒表示，上銀布局未來海內外提升產能，日本神戶新廠11月正式啟用、大陸蘇州二期新廠也已完工，完成購置義大利現成廠房及土地作業，預計明年3月量產。台中工業區一、二舊廠房已拆掉重建，未來完工將用以生產線性滑軌。