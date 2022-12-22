總體經濟環境挑戰衝擊銀行業務，紐約與倫敦銀行家今年的年終獎金估計縮水3成至5成，有人甚至沒有獎金。

回顧去年，歐美擺脫疫情陰霾，經濟強勁復甦，銀行業務暢旺讓銀行家的獎金創下2006年來最高紀錄。

然而今年總體環境丕變，債券市場崩跌，股市激烈震盪衝擊企業估值，併購交易與股票發行大幅萎縮。在此同時，美國聯準會（Fed）激進升息抑制通膨，試圖讓經濟活動降溫，使得經濟衰退風險逐漸增強。

就華爾街而言，招募公司Sheffield Haworth表示，高盛銀行家今年的平均薪酬可能縮水40％至45％，摩根士丹利資深銀行家的平均薪資預估下滑35％至40％。

此外，摩根大通付給美國高階主管的平均薪酬可能減少35％至40％，而花旗與美國銀行（BoA）資深銀行家的薪水可能分別減少35％和30％。

專門招募資深投資銀行家的倫敦人力仲介公司Vici Advisory，其共同創辦人蘭博森（Stephane Rambosson）表示，今年銀行業的收入大幅萎縮，大多人只希望不要大幅減薪，薪資持平就算是加薪了。

根據銀行家培訓機構Wall Street Prep數據，華爾街銀行高階主管的年薪通常在35萬至60萬美元之間，獎金大約是本薪的一倍或兩倍，績效卓越的銀行家獎金可高達數百萬美元。

銀行家薪酬縮水正值金融交易活動降溫。據Dealogic統計，今年全球股票發行較去年銳減66％。今年至12月20日止，併購交易總額年減37％，降至3.66兆美元，相較之下，去年創下5.9兆美元新高紀錄。

在英國方面，多數大型銀行目前正在研議和分配獎金，一般都要到明年初才會公布結果。巴克萊與匯豐已經開始縮編投資銀行部門表現不佳的部分。

倫敦管理諮詢公司Heidrick＆Struggles表示，預期今年的獎金將比去年少，部分銀行可能不會發放獎金。