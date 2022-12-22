一名母親說家中好不容易擺了一座聖誕樹，沒想到小兒子看到了覺得「少了些什麼」，竟趁她不注意，把整罐奶粉撒在樹上和地上，說「因為聖誕樹要下雪呀」，讓她瞬間崩潰，笑說整個客廳都是奶香味，「是很香啦，但還是止不住我心中燃燒的一把火」，有其他網友說「孩子很有儀式感！當初我家是用痱子粉」。

該網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，日前他的兒子趁她不注意時，把家中整罐成人奶粉撒在家中的聖誕樹周圍，「當雪花來撒，撒在整個聖誕樹上」，她問兒子為何如此，兒子說「因為聖誕樹要下雪呀」，讓她當場想暈倒，後來罰兒子罰站，對方還不斷裝無辜，她事後也笑說看照片真的有種雪花感，蠻美的。

一名母親說家中好不容易擺了一座聖誕樹，沒想到小兒子看到了覺得「少了些什麼」，竟趁她不注意，把整罐奶粉撒在地上，還說「因為聖誕樹要下雪呀」。（翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）

該網友說奶粉撒的整個客廳到處都是，聞起來有濃濃的奶香，「是很香啦，但還是止不住我心中燃燒的一把火」，笑說清地板時一直聞到奶香味，直呼好浪費，「跟聖誕樹說掰掰了」。

其他網友留言「你已得到『家有男孩崩潰日常』的入社資格」、「用吸塵器 會不會很快就搞定」、「撒痱子粉地板會超滑，可以溜冰」、「上次這樣灑我就一起跟他玩了，只是他撒玉米粉不是奶粉，這種有浴缸我都掃起來泡澡」、「突然覺得我女兒早上打翻除濕機的水根本小case」、「我覺得這孩子很有儀式感！當初我家是用痱子粉」、「媽媽息怒！等他將來結婚時，把影片播放給全場嘉賓同樂吧」。