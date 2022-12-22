網紅蕾菈(Lyla)是「反骨男孩」的成員之一，離婚後獨自撫養女兒，今年2月梅開二度，嫁給DJ男友湯宇，隔8個月補辦婚宴，獲得外界的祝福。今（22日）她再傳喜訊，原來肚裡有新生命，秀出驗孕棒和超音波照，高興地說：「這是我最棒的生日禮物！」

蕾菈稍早在社群平台PO兩條線的驗孕棒和超音波照，興奮地大呼：「沒錯！我懷孕了！這是我的二寶，將會是個兔寶寶呦！！」她透露11月16驗到兩條線，6周開始孕吐，直到現在還是非常嚴重，不過醫師表示胎兒非常健康，才讓她鬆一口氣。

蕾菈坦言這幾天不停孕吐、頻尿，既開心又痛苦，所幸老公湯宇是最好的戰友，常常陪伴在她左右；同時，蕾菈也感謝所有給予祝福和鼓勵的粉絲，「我終於懷孕了！這是我最棒的生日禮物！如果有想要好孕棉的寶寶，歡迎和我索取，我將不吝嗇的寄給你們。」

最後，蕾菈表示她跟湯宇都不迷信懷孕前三個月不能說的禁忌，加上胎兒發育穩定，才決定公開喜訊。

事實上，蕾菈為了備孕，已拆除避孕器半年以上，她上月剛過26歲生日，許下明年順利懷孕的願望，如今美夢成真，釣出一排藍勾勾名人留言，像是荳荳、陳彥婷、林襄、元元、阿樂、佳娜、蕭芷渲、許凱皓、蘿拉等均獻上祝賀。