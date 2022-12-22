美國於前年11月要求所有由香港出口往美國的產品，來源地標記不能再標示為「香港」，必須標示為「中國」，世界貿易組織爭端解決機構專家組裁定，美國針對香港產品的標記規定不符合世貿規則。財政司長陳茂波今日表示，對港實際影響不大，因香港經濟以服務業為主，出口的產品主要為轉口大陸的產品，在香港生產的產品只佔很小比例，但認為美方不應有相關設限，因此向世貿提出請求。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺表示，世貿報告清楚反駁美方錯誤和毫無理據的觀點，反映美方無視國際貿易規則，單方面實施帶歧視性及不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。

丘應樺稱，已去信美國貿易代表戴琪，敦促美方尊重專家組裁決及建議，立即撤回規定，停止違反世貿規則，亦已要求特區政府駐華盛頓經貿辦，聯絡美國貿易代表辦公室，和美國海關及邊境保衛局，要求撤回規定。他又說，已與香港主要商會代表舉行會議，通報世貿裁決，會繼續透過不同渠道，與業界保持溝通。

香港付貨人委員會主席林宣武指出，所有出口地方必須跟從當地國家的進口法規，否則當地海關有權禁止不當標籤的國家進口，所以即使世貿已有裁決，港商目前仍需要遵守美國的法規。