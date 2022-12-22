在九合一大選慘敗後，民進黨近日推出被視為政府打房起手勢的《平均地權條例》部分條文修正草案，21日通過立法院內政委員會初審，內政部代理部長花敬群預估，2023年有望看到房價下跌。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨今（22）日則在臉書發文預估，該法案如果真的通過，跌幅大概會到10%左右。

《平均地權條例》修正草案行政院版有5大重點，包含限制預售屋紅單轉讓換約、對炒作行為重罰、建立檢舉獎金制度、管制私法人（公司、企業）購屋，並要求預售屋買賣契約解約時須申報登錄。還明訂若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利等，最高可處5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰。

徐佳馨對此表示，《平均地權條例》約莫可推敲出較大的跌幅會落在設立日出條款，投資人要逃命的時刻。以預售契約不交屋的合約來推算，跌幅大概會在10%左右（違約是15%，10%為扣除服務費後最大忍耐範圍）。

此外，徐佳馨也提到，房屋市場已經死一半，《平均地權條例》推出，好像也看不出來太強的效果，「不過回憶過去，大家有發現重大打房法案都跟選舉有關係嗎？」