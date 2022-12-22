隨著農曆春節的腳步接近，糕餅業者爭相推出應景禮盒搶攻送禮市場商機！其中，台中百年餅舖宝泉推出「喜兔迎春禮盒」、「好運旺來禮盒」、「五福臨門禮盒」、「圓滿吉祥禮盒」，還有「二代蛋黃酥」以及多款經典糕餅，即日起至明年1月11日於官網活動專區選購商品，可享9折優惠！預期今年過年期間業績可望成長一成以上。

漢點糕餅向是過年過節送禮首選，其中，包括國人愛吃的蛋黃酥。而蛋黃酥一直以來都是宝泉熱銷產品之一，早在第三代陳增雄時期就研發推出虎皮蛋黃酥，引起市場很大的迴嚮，也是許多老饕指名的美食，更引起很多同業的效法跟學習。

不過，虎皮蛋黃酥雖然特別香酥，但外皮因宅配易碎，只能提供店取，讓許多不便到店取貨的老客戶，無法品嚐懷念的美味，不斷向門市反應，希望能提供宅配服務！因此，今年為了服務更多喜愛蛋黃酥的客戶，宝泉除了超人氣的小月餅、御丹波、發財餅和虎皮蛋黃酥之外，還研發出二代蛋黃酥，滿足消費者想要網購宅配的需求。

二代蛋黃酥的皮更加的酥脆，但不易因為宅配而破碎掉；紅豆泥採用與第一代不一樣的紅豆沙泥為主，包裹著整顆的鹹蛋黃，一口咬下，濃郁的鹹蛋黃香，融合細緻的紅豆泥，口感更加特殊！

二代蛋黃酥今年在中秋節前開始在門市試賣，獲得許多消費者的喜愛且回購率很高，今年過年也將提供老饕們網購宅配的服務，預估今年過年檔期，蛋黃酥的銷量將可成長一至二成。

在過年的綜合禮盒中，除了新研發的第二代蛋黃酥及紅心芭樂酥之外，也有老客戶念念不忘的燒果子和月兔產品！宝泉總經理陳孟君預期，今年過年期間整體業績預估可成長一成以上，主要成長來自於合作通路的預購訂單與機場開放的商機，且單是來自網路的詢問量，至今亦已翻倍成長。