景美臺師大拔河隊今年在美國伯明罕世界運動會女子拔河540公斤級決賽，力壓瑞典奪得金牌，同時締造史無前例的世界運動會五連霸佳績，22日拔河隊全體隊員為感謝華南銀行長期贊助訓練及參加國際賽事經費，特別由景美女中校長周寤竹代表致贈「世界運動會五連霸簽名紀念衫」，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬代表受贈。

華南銀行自2018年起，即長期贊助景美女中拔河隊參加國際賽事，而拔河隊也沒有辜負期待，在國際賽事捷報頻傳，在2018年「世界盃室外拔河錦標賽」獲6金1銅、2019年「歐洲暨世界盃室外拔河錦標賽」獲5金3銀1銅、2020年「世界盃室內拔河錦標賽」獲3金2銀，2021年雖受疫情影響僅參加「世界盃室外拔河錦標賽」540公斤組，仍榮獲1金的榮耀，2022年更在「美國伯明罕世界運動會」540公斤級金牌戰，以2比0力壓瑞典奪金，締造史無前例的世界運動會五連霸，讓世界看到臺灣的力量。

在榮耀的背後，拔河隊隊員分別來自全國各地，許多隊員們從國中畢業就離鄉背井到臺北讀書，一方面要面對生活上難以適應的問題，另一方面，拔河運動相較於其他競技項目顯枯燥無聊，更需要擁有極大的熱情才能支持隊員們日復一日的練習，所幸校方與教練熱心並關懷備至的照顧，及拔河隊員們朝夕相處所培養出的團隊感情，讓隊員們漸漸克服生活及練習上的各種不適應，更培養出耐磨、耐操、不輕言放棄的堅持。運動能強健體魄與鍛鍊心智，而人民強健的體魄與心智是國家強盛的基石。

成功絕不是偶然，人前看到拔河隊寫下的榮耀，但更多看不見的，是隊員們背後付出的汗水、淚水及努力，也包括教練不斷的鼓勵與推動。華南銀行希望用實際行動為國家體育發展紮根，積極提升臺灣在國際能見度，協助國家厚植體育實力。未來也會持續結合企業與政府的資源，營造良好運動環境，形成永續力量，帶動臺灣體育的正向循環。