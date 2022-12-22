冬至吃湯圓象徵親友團圓，是華人的傳統習俗之一，不過卻有網友發現，每次煮紅白小湯圓時，總有人會搶先把紅色的小湯圓全部撈光，讓他不禁納悶「明明味道都一樣」，貼文一出，有其他人也認為紅色小湯圓比較美味，甚至有人點出幕後原因，直呼「有實驗證明！」

原PO在PTT八卦板發文抱怨，表示紅白小湯圓顧名思義就是紅色跟白色的實心湯圓，雖然顏色截然不同，但嚐起來的味道如出一轍，而每次煮湯圓時，總有人只撈紅色湯圓，害得原PO只能吃到白色湯圓，氣得他直說：「只撈紅色小湯圓的X人在想甚麼？」

貼文曝光後，網友留言回應，「嘻嘻！就是我」、「我總覺得紅色比較好吃」、「小時候白X愛吃色素，現在就不會吃了」、「這是小學生做的事吧，也只有小學生才會不爽」、「物以稀為貴啊，你沒看到一鍋湯圓裡大部分都白湯圓」、「喜歡吃色素的人」。

不過也有網友點出關鍵，「視覺會影響味覺啦，有實驗證明」。根據《關鍵評論網》指出，牛津大學曾做過名為「康丁斯基之味」的實驗，發現不同的擺盤會左右人對餐點的喜好程度，證明視覺真的會影響到味覺，「漂亮的外表不僅吸引視線，也會挑逗味蕾」。