姜河那在《謝幕》中詮釋從北韓來的人物。（愛奇藝國際站提供）

河智苑（左）和姜河那首度合作就默契十足。（愛奇藝國際站提供）

韓國女星河智苑暌違3年以《謝幕》回歸小螢幕，首度與姜河那合作，她大讚對方是個可愛又善良的後輩，「對他的第一印象很好，第一次見面時他親切地先來打招呼，也會很聽我的話，能跟他一起合作我也能更自在地交流，我們在片場很合拍，有時候只是對視就會笑出來，有時候完全沒有NG，拍得很順利直到收工」，姜河那也害羞回誇「智苑姊有讓對方放鬆的能力，她的笑容和自在感，我也被吸引了」。

河智苑在劇中盡全力守護奶奶創立的飯店，她也自覺是個盡力完成任務的人，「無論是演戲還是其他事都會盡全力，只有這樣最後才不會後悔」，至於有機會的話想開什麼店？她笑說：「我正好就想經營飯店！很神奇吧～所以飾演世妍的時候非常幸福。」再被問及若跟劇中一樣被財閥「用錢」追求時會是什麼反應，河智苑認為：「只要用真心就能相通，而且愛情更是無法花錢解決」，比起物質上的東西或是特別的事，「只要能百分百感受到那個人的真心，我就會心動」。

而劇中姜河那因酒醉向河智苑吐露真心話，他也大方分享現實生活中喝醉發生過的糗事，「因喝酒發生的插曲真的真的很多，大學時期因喝醉酒連續輸入錯家裡的密碼，結果最後沒有力氣直接癱在走廊上睡著」。再被問到如果像在劇中突然有了5億韓元（約1200萬台幣），他笑說，會先存進戶頭，「就先當作是沒有的錢存起來，然後沒錢的時候，再看看戶頭的餘額來振奮精神！」另外，他也表示自己跟飾演的在憲一樣，「我對每件事的想法都很正向」。

最後，2人也不忘隔空對台灣粉絲喊話，河智苑親切喊：「台灣的粉絲們大家好～大家都還好吧～？就算無法經常見面但我都有想著大家。請大家多保重，2023年新年快樂，闔家幸福～！」姜河那則說：「台灣的各位粉絲，我們很快就能見面了。我十分期待，也一定會找時間跟大家面對面，謝謝大家，我是姜河那」。《謝幕》在愛奇藝國際站獨家播出。